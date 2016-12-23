Trabzonspor'a şok Serdar Taşçı teklifi!
Rus ekibi Spartak Moskova, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Serdar Taşçı için 3 milyon euro istedi.
Trabzonspor’un transfer listesinde yer alan Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı’nın, kulübü Spartak Moskova’dan ayrılmayı düşündüğü ancak kulübünün inanılmaz bir bonservis bedeli istediği ortaya çıktı.
Rus basınının iddiasına göre, Spartak Moskova, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncusu için Trabzonspor’dan 3 milyon Euro talep etti.
Bordo-Mavili yöneticilerin de 6 aylık süreç için fiyatı fazla bulduğu ve görüşmelerin tıkandığı öğrenildi.
Fanatik
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