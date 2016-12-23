Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'a şok Serdar Taşçı teklifi!

Rus ekibi Spartak Moskova, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Serdar Taşçı için 3 milyon euro istedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor’un transfer listesinde yer alan Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı’nın, kulübü Spartak Moskova’dan ayrılmayı düşündüğü ancak kulübünün inanılmaz bir bonservis bedeli istediği ortaya çıktı.
 
Rus basınının iddiasına göre, Spartak Moskova, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncusu için Trabzonspor’dan 3 milyon Euro talep etti.
 
Bordo-Mavili yöneticilerin de 6 aylık süreç için fiyatı fazla bulduğu ve görüşmelerin tıkandığı öğrenildi.
 
Fanatik

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerimiz, polisimiz bu millet terörü bir ve beraber olarak bitirecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerimiz, polisimiz bu millet terörü bir ve beraber olarak bitirecektir

Yok artık Arda! Hat-trick yaptı ve...

Yok artık Arda! Hat-trick yaptı ve...

İzole yaşama sahip kabile ilk defa görüntülendi

İzole yaşama sahip kabile ilk defa görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlere saygı maçında

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlere saygı maçında

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA