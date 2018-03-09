Trabzonspor'a verilen transfer yasağı cezasını FIFA da resmen açıkladı
FIFA, Trabzonspor'a verdiği transfer yasağı cezasıyla ilgili resmi açıklamayı yaptı.
FIFA’dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
29 Ocak 2018'de, Matus Bero transferi için AS Trencin'e 30 gün içinde ödeme yapılmasına dair Trabzonspor'a bir uyarıda bulunduk. Bu süre zarfında ödeme yapılmadığı için, Trabzonspor'a 1 dönem transfer yasağı getirildi.
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