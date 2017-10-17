Trabzonspor'da 22 milyon euro'luk fiyasko

Bordo-Mavililer, Kucka'ya 5, Burak'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli verdi. Sosa 1.3 milyon, Bongonda 400 bin, Hubocan da 250 bin euro bedelle kiralandı. Kucka yıllık 2 milyon 250 bin euro, Burak 3 milyon 550 bin euro, Sosa 3 milyon 240 bin euro, Hubocan 1 milyon 800 bin euro, Bongonda da 900 bin euro alıyor.

Böylece tarihinin en pahalı kadrolarından birini kuran Trabzon beklediğini bulamadı...

Kucka, Burak, Sosa ve kiralıkların kulüplerine 10.5 milyon euro, oyunculara da 11.7 milyon euro ödeyen Trabzon hüsrana uğradı.