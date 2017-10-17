Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'da 22 milyon euro'luk fiyasko

Transfere 22 milyon euro (yaklaşık 95 Milyon TL) harcayan Trabzonspor parasının karşılığını alamadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bordo-Mavililer, Kucka'ya 5, Burak'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli verdi. Sosa 1.3 milyon, Bongonda 400 bin, Hubocan da 250 bin euro bedelle kiralandı. Kucka yıllık 2 milyon 250 bin euro, Burak 3 milyon 550 bin euro, Sosa 3 milyon 240 bin euro, Hubocan 1 milyon 800 bin euro, Bongonda da 900 bin euro alıyor.

Böylece tarihinin en pahalı kadrolarından birini kuran Trabzon beklediğini bulamadı... 

Kucka, Burak, Sosa ve kiralıkların kulüplerine 10.5 milyon euro, oyunculara da 11.7 milyon euro ödeyen Trabzon hüsrana uğradı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Altının sırrı nötron yıldızlarında saklı

Altının sırrı nötron yıldızlarında saklı

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Pargalı İbrahim Paşa'nın gerçek mezarı nerede?

Pargalı İbrahim Paşa'nın gerçek mezarı nerede?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA