Trabzonspor'da 30 Mart'ta seçim var Trabzonspor Kulübü'nden olağanüstü genel kurulla ilgili resmi açıklama geldi. Bordo mavili ekip çoğunluk sağlanırsa 29-30 Mart, sağlanmazsa 7-8 Nisan'da seçimli genel kurul yapacak.