Trabzonspor'da 30 Mart'ta seçim var
Trabzonspor Kulübü'nden olağanüstü genel kurulla ilgili resmi açıklama geldi. Bordo mavili ekip çoğunluk sağlanırsa 29-30 Mart, sağlanmazsa 7-8 Nisan'da seçimli genel kurul yapacak.
Bordo mavili ekip çoğunluk sağlanırsa 29-30 Mart, sağlanmazsa 7-8 Nisan'da seçimli genel kurul yapacak.
İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama;
Yönetim Kurulumuz, gördüğü lüzum üzerine, tüzüğümüzün 30.maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Bu nedenle çoğunluk aranan ilk toplantının aşağıdaki gündemle 29-30 Mart 2018 tarihlerinde “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon” adresinde saat 12.00’da yapılmasına, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde “Hayri Gür Spor Salonu Trabzon” adresinde saat 10.00’da yapılmasına karar vermiştir.
GÜNDEM :
1. GÜN (29 Mart 2018, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 7 Nisan 2018)
YOKLAMA VE AÇILIŞ,
GENEL KURUL DİVANININ OLUŞTURULMASI, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI,
GÜNDEMİN GENEL KURULA SUNULMASI,
YÖNETİM KURULU İDARİ VE MALİ RAPORLARININ OKUNUP GÖRÜŞÜLMESİ,
DENETLEME KURULU RAPORUNUN OKUNUP GÖRÜŞÜLMESİ,
YÖNETİM KURULU RAPORLARININ İBRASI,
DİLEK VE TEMENNİLER
2. GÜN ( 30 Mart 2018, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 8 Nisan 2018, Saat 10.00–17.00 )
BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMALARI,
BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİMİ,
KAPANIŞ.
Trabzonspor Yönetim Kurulu"
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.