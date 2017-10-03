Trabzonspor'da 4 futbolcu milli takıma seçildi

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Eskişehir’de İzlanda ve 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna toplamda 29 futbolcu davet edilirken, A Milli Takım'a 4 futbolcu gönderen Trabzonspor bu alanda zirvede yer aldı.

4 FUTBOLCU İLE ZİRVEDE

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen aday kadroda Trabzonspor’dan Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen ve Burak Yılmaz olmak üzere toplam 4 isim bulunurken, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’tan 3’er, Borussia Dortmund’tan 2, Bursaspor, Atiker Konyaspor, Göztepe, Barcelona, Villarreal, Fortuna Düsseldorf, Freiburg, Roma, Celta Vigo, Wolfsburg ve AC Milan’dan ise 1’er oyuncu yer aldı.

U21’DE 4 BÜYÜKLERİ SOLLADI

Trabzonspor, 4 büyükler arasında U21 Ümit Milli Takımı’na da en çok oyuncu gönderen takım oldu. 2019 U21 Avrupa Şampiyonası Grup eleme maçlarında mücadele eden Türkiye U21 Ümit Milli Takımı’na da 3 futbolcu gönderen bordo mavililer, 4 futbolcu gönderen Altınordu’nun ardından Bursaspor ile birlikte 2’nci sırada yer aldı. Fenerbahçe ile Beşiktaş 1’er futbolcu gönderdiği Türkiye U21 Milli Takım aday kadrosunda Galatasaray’dan oyuncu yer almadı.

OLCAY’DAN 5 GOLE KATKI

Trabzonspor’da Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 7 maçta 596 dakika süre alan Olcay Şahan, 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyarak skora katkıda bulundu. 2016-17 sezonunda 17 maçta 1 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Olcay, bu sezon ise 5 maçta 5 gole katkıda bulunarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.