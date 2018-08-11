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Trabzonspor'da 6 futbolcu 'Feda' dedi

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle takımda bulunan yüksek maliyetli oyunculardan 'feda' isteyen Trabzonspor’da yıldız isimler olumlu yanıt verdi. Fırtına’nın gideri 20 milyon euroya kadar düştü.

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BURAK, KUCKA, SOSA TAMAM 

TRABZONSPOR yönetimi, takımda bulunan yüksek maliyetli oyuncularıyla görüşmelerini sürdürüyor. Yeni sezon öncesi 'feda' çalışmasını Başkan Ahmet Ağaoğlu önderliğinde oyuncularını etkilemeden sürdürmeye özen gösteren yönetim, bu konuda önemli bir mesafe aldı. Slovenya'da ve Trabzon'da gerçekleştirilen kamplarda oyuncularla özel görüşmeler yapan Ağaoğlu, başta takım kaptanları Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz olmak üzere Olcay Şahan, Ibanez, Sosa ve Onazi'den olumlu yanıtlar aldı.

HEDEF 15 MİLYON EURO 

DİĞER oyuncularla da bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren yönetim, geçtiğimiz sezon 32 milyon 142 bin euro (225 milyon TL) olan yıllık futbolcu gideri, giden oyuncularla birlikte yeni transferlerinde takıma katılmasıyla 20 milyon euroya (140 milyon TL) kadar inerken, ‘feda dönemi’ ile birlikte bu rakamın aşağıya doğru daha da inmesi bekleniyor. Yönetimin yeni sezon öncesinde ise hedefi ise yıllık futbolcu giderini 15 milyon eurolara (105 milyon TL) çekmek.

(GUNES)

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