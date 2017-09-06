Trabzonspor'da Aykut Demir'in ayrılığı sonrası İbanez'in de ayrılması an meselesi

Trabzonspor'da Aykut Demir'le sözleşmenin tek taraflı feshedilmesinin ardından bir ayrılık daha kapıda.

Yeni sezonda teknik heyetin kadroda düşünmediği Luis Ibanez'in, temas halinde olduğu bir kulüple transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

29 yaşındaki sol bekin, bordo- mavili yönetime zorluk çıkarmadan oynayabileceği bir kulübe gideceğini ilettiği ifade edildi.