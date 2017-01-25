Mustafa Yumlu'dan Akhisar Belediyespor'a 2.5 yıllık imza!
Hugo Rodallega'nın Trabzonspor'a transferi için takasta kullanılan Mustafa Yumlu, Akhisar Belediyespor'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Akhisar Belediyespor, Hugo Rodallega'nın Trabzonspor'a transferi için takasta kullanılan Mustafa Yumlu ile sözleşme imzaladı.
2.5 yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki stoper, bugünkü antrenmana katılarak Galatasaray maçı hazırlıklarında yer aldı.
(Ntvspor)
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