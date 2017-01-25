Trabzonspor Akakpo'yu Büyükşehir Gaziantepspor'a gönderiyor
Yabancı kontenjanında sıkıntı yaşamak istemeyen Trabzonspor, Akakpo'yu Büyükşehir Gaziantepspor'a vermek üzere.
Trabzonspor'un yabancı kontenjanında yer açmak için göndermek istediği Serge Akakpo'ya TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor talip oldu.
Trabzonajans'ın haberine göre; Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için teklifte bulunan kulüp, oyuncuyla yaptığı görüşmede de önemli aşama kaydetti. Bordo Mavili yönetimin de bu ismin gidişinde sorun çıkartmayacağı bildirildi.
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