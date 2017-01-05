Trabzonspor'da sakatlanan Bero 2-3 hafta takımdan uzak kalacak
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da Matus Bero şoku yaşanıyor.
Bordo mavililerin bu sabah yaptığı antrenmanda takım arkadaşıyla girdiği ikili mücadelede sakatlanan Slovak oyuncu tedavisini tedavi için ülkesine gönderildi.Bero'nun yaklaşık 2-3 hafta takımdan uzak kalacak öğrenildi.
Öte yandan Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Güray Varol ve Ramil Şeydayev'e transfer görüşmeleri yapmaları için izin verildi.
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