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Trabzonspor'da sakatlanan Bero 2-3 hafta takımdan uzak kalacak

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da Matus Bero şoku yaşanıyor.

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Bordo mavililerin bu sabah yaptığı antrenmanda takım arkadaşıyla girdiği ikili mücadelede sakatlanan Slovak oyuncu tedavisini tedavi için ülkesine gönderildi.Bero'nun yaklaşık 2-3 hafta takımdan uzak kalacak öğrenildi.
 
Öte yandan Trabzonspor'da forma şansı bulamayan Güray Varol ve Ramil Şeydayev'e transfer görüşmeleri yapmaları için izin verildi.

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