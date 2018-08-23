Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Ankaragücü maçının kadrosuna alınmadı
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu. Bordo mavili takımda dün takımla birlikte çalışan Burak Yılmaz maç kadrosunda yer almadı.
Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:
Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Joao Pereira, Semih Karadeniz, Anthony Nwakaeme, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Zargo Toure, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Hugo Rodallega
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