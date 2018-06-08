Trabzonspor'da Burak Yılmaz bilmecesi...

ETE KEMİĞE BÜRÜNEMEDİ

■ TRABZONSPOR Genel Koordinatörü Özkan Sümer, transfer çalışmaları ve geleceğe yönelik planlamaları hakkında bilgi verdi. Takımdan ayrılması beklenen Burak Yılmaz konusuna değinen Sümer, “Burak meselesinin çözümü ve nereye varacağı şeklinde yönetimin de oyuncunun da tespiti olduğunu sanmıyorum. Haberleri takip ediyorum. Ciddi belirsizlikler var. Olabilirler üzerinden konuşmalar devam ediyor. Ama şu olmalı şekline olayı getirmiş değiliz” diye konuştu.

KISA SÜREDE DAĞILACAK

■ AHMET Ağaoğlu, başkanlık görevine geldikten sonra başta Burak olmak üzere Sosa ve Kucka gibi yüksek maaş alan isimlere bu paraların verilemeyeceğini söylemişti. Yeni sözleşme ve indirim fikrine sıcak bakmayan milli golcünün Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir’le temasta olduğu iddia edilmişti. Ancak Sümer, “Bize gelen herhangi bir resmi teklif yok. Biz onay vermeden de kimse futbolcularımızla görüşemez. Belirsizlik kısa sürede dağılacaktır” ifadelerini kullandı.

GÜVENCEMİZ GENÇLERİMİZ

■ TRANSFERDE oyuncu devamlılığını dikkate almak gibi bir ihtiyaçlarının olduğunu ama asıl güvencelerinin kendi kaynaklarından kadroya katılan oyuncuların olduğunu kaydeden Sümer, “Takım performansları devamlılık üzerine ortaya çıkıyor. Onu da sağlayabilirsek 'kadromuzu iyi oluşturduk' diyebiliriz. Asıl güvencemiz öz kaynaktan katacağımız oyuncuların verimli olacağı doğrultusunda… Transferde yararlılık değeri olması zorunlu” dedi.

(Gunes)