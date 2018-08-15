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Trabzonspor'da Burak Yılmaz seferberliği

Trabzonspor doktorları Sivasspor maçında forma giymeyi çok isteyen Burak Yılmaz'a yoğun tedavi uyguluyor.

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Sahasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da Burak Yılmaz seferberliği ilan edildi.

Sakatlığı nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyen tecrübeli golcü dünkü idmanın ayak tenisi oynanan bölümünde takıma katıldı.

Kulüp doktorları Burak'ı karşılaşmaya yetiştirmek için yoğun tedavi uygularken, oyuncunun da teknik direktör Ünal Karaman'la yaptığı görüşmede, "Sivasspor maçında sahada olmayı çok istiyorum" dediği öğrenildi.

(Sabah)

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