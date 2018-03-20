Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Sosa, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı takımdan ayrılıyor

Trabzonspor, son iki maçını galibiyetle kapatıp çıkışa geçse de arka planda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Olağanüstü Genel Kurul'a sadece 9 gün kalmasına karşın ortaya henüz bir başkan adayı çıkmadı. Muharrem Usta'nın yeniden göreve talip olup olmayacağı belirsizliğini korurken sadece primlerle idare eden oyuncular, şimdiden kulüp bakmaya başladı.

Açık Mert Korkusuz'un haberine göre; Bordo-Mavililerde Başta Burak Yılmaz, Jose Sosa'nın ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi. Öte yandan takımın genç yetenekleri Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın da özellikle Avrupa takımlarından gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.