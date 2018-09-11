Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın kaptanlığı elinden alındı

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın kaptanlığı yönetim kurulu kararı ile alındı.

Trabzonspor'u alacakları nedeniyle TFF şikayet eden Burak Yılmaz ile yönetim arasında gerilim büyümüş ve yönetim resmi siteden yıldız golcüyle ilgili sert bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Burak Yılmaz'ın kulübe olan maliyeti ve yapılan ödemeler hakkında bilgi verilirken, golcü oyuncunun bu davranışı kınanmıştı.