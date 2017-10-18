Trabzonspor'da Emre Aksoy istifa etti
Sosyal medya üzerinden 'Rıza gelir, ben kaçar.' tweeti atan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aksoy istifa etti.
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aksoy, yeni teknik direktör Rıza Çalımbay olmasının ardından istifa ettiğini açıkladı.
Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Emre Aksoy attığı tweette; "Rıza gelir, ben kaçar." dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.