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Trabzonspor'da Emre Aksoy istifa etti

Sosyal medya üzerinden 'Rıza gelir, ben kaçar.' tweeti atan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aksoy istifa etti.

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Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aksoy, yeni teknik direktör Rıza Çalımbay olmasının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Emre Aksoy attığı tweette; "Rıza gelir, ben kaçar." dedi.

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