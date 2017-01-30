Trabzonspor'da Akakpo ile yollar ayrıldı
Trabzonspor Kulübü, genç defans oyuncusu Akakpo ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Bordo mavili kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yaptığı açıklama şöyle:
'Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Serge Ognadon Akakpo arasındaki 22.08.2016 başlangıç, 31.05.2017 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.'
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