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Trabzonspor'da Akakpo ile yollar ayrıldı

Trabzonspor Kulübü, genç defans oyuncusu Akakpo ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

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Bordo mavili kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a yaptığı açıklama şöyle:
 
'Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Serge Ognadon Akakpo arasındaki 22.08.2016 başlangıç, 31.05.2017 bitiş tarihli sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.'

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