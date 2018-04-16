Trabzonspor'da görev dağılımı gerçekleştirildi

Trabzonspor Kulübünde 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda göreve gelen yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Osmanlıspor ile karşılaşacak bordo-mavili takımın karşılaşmasını izlemek ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Ankara'da olan yönetim kurulu, Ahmet Ağaoğlu başkanlığında toplanarak asil ve yedek üyelerin görev dağılımını şu şekilde gerçekleştirdi.

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, başkan yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, başkan yardımcısı Faruk Kanca, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, başkan yardımcısı Çağlar Bozoğlu, başkan yardımcısı Müminhan Bilgin, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, mali sayman Emin Kahraman, basın sözcüsü Zeyyat Kafkas, futbol şubesi sorumlusu Haluk Şahin, amatör branşlar ve personel koordinatörü Cahit Erdem, TS Club ve tesisler koordinatörü Yalçın Orhan, iletişim ve pazarlama koordinatörü Serdar Ekrem Şirin, taraftar ve stadyum sorumlusu Özer Bayraktar, hukuk işleri sorumlusu Kemal Ertürk, iletişim ve pazarlama sorumlusu Zafer Göktaş, TS Club ve tesisler sorumlusu Dursun Ali Sakarya, İstanbul ve Diğer İller Taraftar Dernekleri sorumlusu Tuncay Uzunal, idari işler sorumlusu Onur Sağır ve idari işler sorumlusu Lokman Sadıklar.

Yönetim içerisinde icra kurulu da Ahmet Ali Ağaoğlu, Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu ve Emin Kahraman'dan oluştu.