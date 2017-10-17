Trabzonspor'da görev şimdilik İhsan Derelioğlu'nun

Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik adam arayışlarına hız verdi. Bordo mavililerde teknik direktörler Fatih Terim, Rıza Çalımbay, Robert Prosinecki, Preud'homme ve Claude Paul gündemde yer alan isimler.

Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu bir an önce doldurmak isteyen Trabzonspor yönetimi, Ersun Yanal ile resmi olarak yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız kazandırdı. Öncelikli olarak takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen bordo mavililerin, yerli olarak Fatih Terim ile temasa geçtiği, Rıza Çalımbay'ın da gündemde yer aldığı belirtildi.

YABANCILAR DA GÜNDEMDE

Trabzonspor yönetiminin yerli teknik adamların yanı sıra birçok yabancı teknik direktör ile de temas halinde olduğu öğrenildi. Daha önce 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında Türkiye'de Kayserispor'u çalıştıran Robert Prosinecki'nin, 58 yaşındaki Belçikalı Mechel Preud'homme ve 56 yaşındaki Fransız teknik adam Claude Puel ile de görüşme yapılacağı ifade edildi. Ayrıca daha önce Türkiye'de çalışmış bazı yabancı teknik adamlar ile de görüşüleceği bildirildi. Bordo mavililer, hafta sonu deplasmanda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi teknik direktör sorununu da çözüme kavuşturmayı planlıyor.

TAKIM DERELİOĞLU'NA EMANET

Bu arada teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da, takım Altyapı Koordinatörü İhsan Derelioğlu emanet edildi. Dün takımla ilk antrenmanına çıkan Derelioğlu, teknik direktör sorunu çözülene kadar takımın başında yer alacak.

CASTİLLO, YANAL'IN FESİH HABERİNİ BEĞENDİ

Öte yandan Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo, kulübün dün resmi instagram hesabından paylaştığı 'Ersun Yanal'ın sözleşmesi tek taraflı fesih edilmiştir' paylaşımını beğendiği dikkat çekti. Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından ligin 4'üncü haftasında oynanan Gençlerbirliği maçıyla takıma dönen, 4 maçta kulübede oturan ve 1 maçta ise kadroya alınmayan Castillo'nun, fazla forma şansı bulmadığı için sosyal medyada böyle bir tavır sergilediği şeklinde yorumlandı. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2 maçta toplam 72 dakika süre aldı.