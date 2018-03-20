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Trabzonspor'da gündem N'Doye'un sözleşmesi...

Trabzonspor'da takımın tecrübeli ismi Dame N'doye'un takımda kalıp kalmayacağı merak konusu.

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Taraftar, yedek kalmasına rağmen hiçbir zaman sorun çıkarmayan ve bu sezon 20 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki Senegalli forvet ile sözleşme uzatılmasını istiyor.

Bordo-mavili takımda birçok kez yedek kalmasına rağmen hiçbir zaman sorun çıkarmayan ve bu sezon 20 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergileyen Dame N'Doye, taraftarların en çok sevdiği isimler arasında yer alıyor.

Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 33 yaşındaki forvetin kalıp kalmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Bordo-mavili taraftarlar ise sosyal medya üzerinden N'Doye için mesajlar yayınlayarak, "Onun gibi bir profesyoneli zor buluruz", "N'Doye bu yıl en az 12 puan kazandırdı" ve "N'Doye büyük saygıyı hak ediyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

(Haber61)

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