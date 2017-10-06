Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'da hedef Chiriches ve Dante

Bordo-Mavili yönetim, stoper bölgesindeki sorun nedeniyle hedefleri belirledi ve düğmeye bastı. Gündemde Chiriches ve Dante var.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Savunma hattındaki istikrarsız görüntüsü ile dikkat çeken Bordo-Mavililer, devre arasında stoper bölgesini güçlendirmeyi hedefliyor. Ocak ayı için 5 milyon Euro’luk bütçe ayıran Fırtına, Chiriches ve Dante gibi yıldızlarla ilgileniyor.

Uğur Demirok ve Mustafa Akbaş’ın kötü performansı, Tomas Hubocan’ın takıma uyum sağlayamaması sebebiyle sezon başından bu yana savunma hattında büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor, devre arasında bu problemi çözmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın talimatıyla Vlad Chiriches ve Dante’yi takip eden Fırtına, ocak ayında bu iki futbolcudan birisini kadrosuna katmayı planlıyor. Dünya Kupası Elemeleri kapsamında şu anda Romanya Milli Takımı’nda bulunan Chiriches’i izlemeye giden Bordo-Mavili yetkililer, 27 yaşındaki futbolcu hakkında olumlu rapor verirken, vakit kaybetmeden kulübü Napoli ile dirsek temasını kurdu. Fırtına sezon başında da tecrübeli oyuncuyu takıma kazandırmak istemiş ancak şartlar oluşmayınca transfer gerçekleşmemişti. Yıldız oyuncunun, İtalyan temsilcisinde fazla forma şansı bulamaması ise şu anda transferin önünü açıyor.

Alternatif liste hazır

Fırtına, Fransız ekibi Nice forması giyen Dante’yle de ciddi şekilde ilgileniyor. Stoper takviyesi için yaklaşık olarak 5 milyon Euro’luk (21 milyon TL) bir bütçe ayıran Trabzonspor, Chiriches ile anlaşamaması durumunda rotayı direkt olarak Brezilyalı futbolcuya çevirecek. Her ihtimale karşı alternatif listeyi hazırlayan Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Ersun Yanal’ın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. (Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kral Selman Moskova'da 'merdivene' takıldı

Kral Selman Moskova'da 'merdivene' takıldı

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA