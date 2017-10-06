Trabzonspor'da hedef Chiriches ve Dante

Savunma hattındaki istikrarsız görüntüsü ile dikkat çeken Bordo-Mavililer, devre arasında stoper bölgesini güçlendirmeyi hedefliyor. Ocak ayı için 5 milyon Euro’luk bütçe ayıran Fırtına, Chiriches ve Dante gibi yıldızlarla ilgileniyor.

Uğur Demirok ve Mustafa Akbaş’ın kötü performansı, Tomas Hubocan’ın takıma uyum sağlayamaması sebebiyle sezon başından bu yana savunma hattında büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor, devre arasında bu problemi çözmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın talimatıyla Vlad Chiriches ve Dante’yi takip eden Fırtına, ocak ayında bu iki futbolcudan birisini kadrosuna katmayı planlıyor. Dünya Kupası Elemeleri kapsamında şu anda Romanya Milli Takımı’nda bulunan Chiriches’i izlemeye giden Bordo-Mavili yetkililer, 27 yaşındaki futbolcu hakkında olumlu rapor verirken, vakit kaybetmeden kulübü Napoli ile dirsek temasını kurdu. Fırtına sezon başında da tecrübeli oyuncuyu takıma kazandırmak istemiş ancak şartlar oluşmayınca transfer gerçekleşmemişti. Yıldız oyuncunun, İtalyan temsilcisinde fazla forma şansı bulamaması ise şu anda transferin önünü açıyor.

Alternatif liste hazır

Fırtına, Fransız ekibi Nice forması giyen Dante’yle de ciddi şekilde ilgileniyor. Stoper takviyesi için yaklaşık olarak 5 milyon Euro’luk (21 milyon TL) bir bütçe ayıran Trabzonspor, Chiriches ile anlaşamaması durumunda rotayı direkt olarak Brezilyalı futbolcuya çevirecek. Her ihtimale karşı alternatif listeyi hazırlayan Karadeniz temsilcisi, teknik direktör Ersun Yanal’ın raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. (Fanatik)