Trabzonspor'da ikinci kaptan Sosa oldu
Trabzonspor'da yönetim kurulu kararıyla Burak Yılmaz'dan alınan ikinci kaptanlık görevi, Jose Sosa'ya verildi.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya şöyle:
"A Takımımızda ikinci kaptanlık görevi Jose Ernesto Sosa’ya verildi.
Teknik Direktörümüz Ünal Karaman’ın önerisi ve Yönetim Kurulumuzun onayıyla yabancı uyruklu futbolcularımızla daha sağlıklı bir diyaloğun pekişmesi amacıyla birinci kaptanımız Onur Recep Kıvrak’ın ardından ikinci kaptan olarak Jose Ernesto Sosa görevlendirildi."
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