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Trabzonspor'da ilk aday Fatih Terim

Ersun Yanal ile olası bir ayrılık ihtimalinde Trabzonspor’un kurmaylarının aklındaki ilk ismin Fatih Terim olduğu öğrenildi. Bordo-Mavili yöneticiler, “Yabancı hocanın uyum süreci çok vakit kaybı olur. Bizim deneyimli, kadroyu çekip çevirecek bir enerjiye ihtiyacımız var” görüşünde birleşti.

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Trabzonspor’da Ersun Yanal’ın kredisi sıfırlanınca doğal olarak adaylar da gündeme geldi. İlk sırada, kısa süre önce Başkan Muharrem Usta ile görüştüğü iddiaları ortaya atılan Fatih Terim var. Hezimet yaşanan Akhisar mücadelesinden sonra Bordo-Mavili ekibin kurmaylarının yerli çalıştırıcı üzerinde fikir birliği yaptığı, bunu da bugünkü toplantıda Usta’ya aktaracağı belirtildi.
 
Usta hemen görüşecek 
 
Yöneticilerin Fatih Terim isminde de kararlı olduğu ve “Yabancı hocanın kadroyu, Trabzon’u, ligi tanıması çok zaman alır. Bu da bize yeni handikaplar yaratır. İhtiyacımız olan, deneyimli, kadroyu çekip çevirecek bir enerjidir. Fatih Terim de bunun için en iyi seçenek olur” görüşünü paylaştığı vurgulandı. Eğer son karar Ersun Yanal ile ayrılık olursa Başkan Usta’nın Fatih Terim ile vakit kaybetmeden, bu hafta içinde görüşeceği bildirildi.
 
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