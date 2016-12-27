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Trabzonspor'da ilk ayrılık! Anlaşma sağlandı

Gaziantepspor, bordo-mavili takımda hayal kırıklığı yaratan Muhammet Demir'le prensipte anlaştı.

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Gaziantepspor'da yakaladığı çıkışla isminden söz ettiren 24 yaşındaki Muhammet Demir devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo-Mavili takımda bekleneni veremeyen genç santrfor bu sezon 7'si ilk 11 olmak üzere 12 karşılaşmada Bordo-Mavili formayı terletirken 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kırmızı-Siyahlılar transferde ilk olarak gözden düşen eski golcüleriyle anlaşma sağladı. Gaziantep ekibi savunma içinde düğmeye bastı.

Brezilyalı stoper yolda

Gaziantepspor yönetiminin, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in raporuyla savunma bölgesine takviye yapacağı ve Brezilyalı stoper oyuncuyla anlaşıldığı iddia edildi.

Gaziantep temsilcisi Süper Lig'de 16 haftalık periyotun ardından devreyi 11 puanla 17. sırada tamamladı. Kırmızı-Siyahlılar Ziraat Türkiye Kupasında ise A grubunda 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

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