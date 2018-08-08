Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sakatlandı

Bordo mavili kulübün resmin internet sitesinden yapılan acıklama şöyle:

"Sağ diz iç yan bağında yaralanma ve ödem tespit edilen profesyonel futbolcumuz Kamil Ahmet Çörekçi’nin yapılan tetkikler sonrası tedavisi devam etmektedir. Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’Kamil Ahmet Çörekçi’nin aynı yerden yaşadığı sakatlık sonrası hemen tedavisine başladık. 6 ila 8 hafta sürmesi planlanan tedavinin ardından futbolcumuz yeniden takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır."