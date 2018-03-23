Trabzonspor'da kongre sessizliği!

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurulu 29-30 Mart'ta çoğunluk sağlanamazsa 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yönetimin kongre kararı almasının ardından birçok başkan adayının ismi ön plana çıkmasına rağmen aradan geçen 15 günlük sürede henüz resmi bir adayın çıkmaması camiada yeni tartışmaların yaşanmasına neden oldu. Birçok isim ve birçok fikrin ortaya atıldığı Trabzonspor camiasında kongre öncesi derin bir sessizlik yaşanıyor.

Divan nabız yoklamaya devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in öncülüğünde Trabzon'da genişletilmiş bir toplantı gerçekleştiren bordo-mavili kulübün ileri gelen isimleri, bir başkan adayının isminden çok birlik ve beraberliği tam manasıyla ortaya koyabilecek, bundan sonraki süreçte Trabzonspor ilkelerini sergileyebilecek bir yönetimin göreve gelmesi için başta Trabzon, Ankara ve İstanbul olmak üzere görüşmelerini sürdürerek nabız yokluyor.

Aralık ayındaki seçim ve borç muhtemel adayları düşündürüyor

Trabzonspor'da alınan başarısız sonuçların yanı sıra ekonomik olarak da tıkanma noktasına gelinmesinin ardından, bordo-mavili yönetim ciddi adım atarak 7-8 Nisan tarihlerinde kongre yapılmasına karar vermişti. Tüzük gereği Aralık 2018'de kongre yapması gereken Trabzonspor'u bu 8 aylık dönemde kimin yöneteceği ve hangi şartlarda kulübü devralacağı ise merakla beklenmeye başlandı. Göreve gelecek olan yeni yönetimin acil sıcak paraya ihtiyacı olması da muhtemel başkan adaylarının sıkı bir düşünceye itiyor. Nisan ayında göreve gelecek olan yönetim Aralık 2018’de tekrar seçime gidecek.

Ortak bir isim üzerinde duruluyor

Trabzonspor’da yönetimin kongre kararı alması sonrası birçok isim gündeme gelirken, ortak fikir ise tek isim üzerinde birleşilmesi. En çok arzu edilenlerin başında ise eski başkanlardan Nuri Albayrak geliyor. Albayrak'ı ikna etme çabaları ise sürüyor. Celil Hekimoğlu’nun ismi de oluşacak olan ortak konsorsiyumda ön plana çıkıyor. Faruk Özak, Özkan Sümer gibi birçok ismin de oluşumun içinde yer alması için görüşmelere devam ediliyor. Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosamnoğlu'nun da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan kongreye yönelik çalışma yaptığı öğrenildi.

Muharrem Usta devam edebilir

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta nisan ayında yapılacak olan seçimlerde aday olmayacağı yönünde beyanlarda bulunmasına rağmen, bu konudaki net fikrini açıklamış değil. Yeniden aday olup olmayacağı net olmayan Usta'nın yaşanan gelişmeleri yakından ettiği, diğer taraftan da bir aday çıkmaması halinde neler yapabileceği noktasında hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Yönetimin kongre kararı almasının ardından 15 günlük bir süre geçmesine rağmen henüz bir adayın ortaya çıkmaması mevcut başkan Muharrem Usta'nın yönetimini güçlendirerek yoluna devam etme olasılığını yüksek kılıyor.