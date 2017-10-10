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Trabzonspor'da Kucka ve Onazi sakatlandı

Trabzonspor, milli takımlarda sakatlanan oyuncularından Kucka ve Onazi hakkında açıklama yaptı..

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Slovakya ile İskoçya arasında oynanan 2018 Dünya Kupası grup eleme maçında sağ alt arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan Kucka ile Dünya Kupası Afrika elemelerinde Nijerya ile Zambia arasında oynanan maçta kasığından sakatlanarak oyunu terketmek zorunda kalan Onazi’nin Trabzon’da çekilen MR’ları sonrasında Kucka’da yırtık tespit edilirken Onazi’ye ise kas yaralanması teşhisi konulmuştur.

Milli takımlarda yaşanan bu sakatlıklar sonrası her iki oyuncumuzun da tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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