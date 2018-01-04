Trabzonspor'da Lavezzi'nin alternatifi Yannis Salibur

Trabzonspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Arjantinli kanat oyuncusu Lavezzi ile prensip anlaşmasına varılmasına rağmen dünyaca ünlü futbolcunun yüksek imza parası nedeniyle bu transferi donduran Bordo-Mavililer, Fransa’nın Guingamp takımında forma giyinen Yannis Salibur için girişimlere başladı.

Habertürk'ün haberine göre teknik direktör Rıza Çalımbay’ın listesindeki Salibur’un formasını giydiği Fransız ekibi Guingamp ile görüşen Fırtına, 27 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini sordu.

Yönetimin, Lavezzi’den olumsuz haber aldığı takdirde rotasını tamamen Salibur’a çevireceği ve bu oyuncuyu renklerine dahil edebilmek üzere tüm şartlarını zorlayacağı öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salibur, ilk yarıda oynadığı 13 resmi maçta görev aldı ve iki gol attı.

SOL BEK İÇİN GİRİŞİM SÜRÜYOR

Muharrem Usta yönetimi ayrıca, sol bek için de çalışmalarını devam ettiriyor. Yerli isimlerden Sakıb Aytaç’ı transfer etmek isteyen Bordo-Mavililer, yabancı futbolcu olarak da New York formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Jamaikalı 26 yaşındaki sol bek Kemar Lawrence’ı bitirmek istiyor.