Trabzonspor'da Mustafa Akbaş sakatlandı

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavili ekibin, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdiği akşam antrenmanını, kulüp başkanı Muharrem Usta, başkan yardımcısı Ali Rıza Egemen, asbaşkan Ahmet Çubukçu ve genel sekreter Gençağa Meriç de izledi.

Başkan Muharrem Usta, yöneticiler ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, idman öncesinde bir araya gelerek transfer hakkında toplantı yaptığı öğrenildi.

- Mustafa Akbaş sakatlandı

Trabzonspor'un akşam antrenmanında savunma oyuncusu Mustafa Akbaş, sakatlık geçirdi.

Mustafa Akbaş, pas çalışması sırasında Abdülkadir Ömür ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Saha içinde tedavisi yapılan Mustafa, çift kale maçta yer aldı ancak karşılaşmanın son bölümünde kendini tekrar yere bıraktı.

Sol bacağı sargıya alınan Mustafa Akbaş, antrenmanın bitmesine kısa bir süre kala, sağlık ekibi tarafından soyunma odasına götürüldü.

Bu arada sabah antrenmanında Abdülkadir ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Burak Yılmaz'ın, en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bordo-mavili ekipte, sabah antrenmanında takımdan ayrı çalışan Hugo Rodallega, Joao Pereira, Jan Durica, Tomas Hubocan, Juraj Kucka, Matus Bero ve Fabian Castillo ise idmanda takımla çalıştı.

İzinleri sona ermesine rağmen henüz kampa katılmayan Jose Sosa ve Esteban Alvarado, antrenmanda yer almadı.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.