Trabzonspor'da Özkan Sümer görevinden istifa etti
Trabzonspor'da Genel Koordinatörlük görevini üstlenen tecrübeli isim Özkan Sümer istifa etti
Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, aldığı istifa kararını yönetime sundu. Yönetimin Sümer'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Trabzonspor'da Genel Koordinatörlük görevini yürüten Özkan Sümer, iddiaya göre transfer konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşadı. Sümer, bunun üzerine istifa kararı aldı ve yönetime sundu. Yönetimin ikna etmek için Sümer'le görüştüğü öğrenildi.
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