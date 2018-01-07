Trabzonspor'da Rıza Çalımbay ile taşlar yerine oturuyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinin ardından Süper Lig'de fırtına gibi esmeye başlayan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında daha iddialı bir konuma gelebilmek için çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Bordo-mavililer ile birlikte ilk kez en uzun süreli kamp dönemini geçirecek olan Çalımbay, kendi oyun felsefesini takıma monte edebilmek için sıkı bir çalışma programı uyguluyor. Öncelikli olarak iskelet bir kadro oluşturup, ligin geri kalan bölümünde istediği saha sonuçlarını almayı planlayan Karadeniz ekibinde tecrübeli teknik adam takımın başına geldiği günden beri tespit ettiği eksikler üzerinde duruyor.

Kemik kadro planı

Trabzonspor, son 7 sezondur oluşturamadığı iskelet kadro nedeniyle sıkıntılı süreçlerden geçti. Kurulan her yeni kadro farklı sıkıntıları beraberinde getirirken, oyuncuların geldikleri takımlardaki performansları ile Trabzonspor'da farklılık göstermesi, teknik direktörleri tercih yapma noktasında zorladı. Yapılan tercihler ve sistem değişiklikleri sahadaki oyuncularında zaman zaman sıkıntı yaşamasına yol açtı. En son kurulan kadroda forma süresi az alan oyuncuların mutsuzluğu ise bunun en somut örneği olurken, psikolojik olarak da travmaların yaşanmasına neden oldu. Göreve geldiği günden beri kadro fazlalığına dikkat çeken Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un yapısına uygun ve kendi oyun felsefesini kabullenen oyuncularla yola devam etmek istediğini vurguladı. Bordo-mavili yönetime de bu doğrultuda rapor veren Çalımbay, ilk planda oynayanla, oynamayan oyuncuların mutlu bir şekilde kendini sürekli hazır tuttuğu kemik bir kadro yapısı oluşturmayı planlıyor.

İskelet kadrosunu kuracak

Sezon başında takımın başında bulunan Teknik Direktör Ersun Yanal, iskelet bir kadro oluşturmakta zorluk yaşadı. Oyuncuların performansında yaşanan değişiklikler sonrası Yanal, sürekli iskelet bir kadro arayışı içinde olması takım içinde de huzursuzluğa yol açtı ve alınan saha sonuçlarına büyük bir etkisi oldu. Yanal, sonrası takımın başına gelen Rıza Çalımbay ise sakatlıklar ve cezalılar dışında sürekli belirlediği kadroyu sahaya sürmeye özen gösterdi. Alınan sonuçlarıyla da bunun karşılığını alan deneyimli teknik adam, ikinci yarı hazırlıklarının sürdürüldüğü Antalya'da gelmesi muhtemel yeni transferlerle birlikte iskelet kadrosuna son şeklini verecek.