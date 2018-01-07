Trabzonspor'da Sosa ve Esteban'ın cezası belli oldu

İkinci yarı hazırlıkları icin Antalya'da kampa giren bordo mavili takımda mazeretsiz olarak kampa katılmayan Ajartinli yıldız Sosa ve kaleci Esteban'a 70'şer Bin Euro ceza verileceği öğrenildi.

Esteban Alvarado’nun bu gece saatlerinde kampa katılacağı ve yarın takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Jose Sosa’nın ise yarın gece saatlerinde takımın kamp yaptığı otele gelmesi bekleniyor. (Haber61)