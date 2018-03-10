Trabzonspor'da yabancı futbolcular kulübe ihtar çekmeye hazırlanıyor

Yönetimsel olarak zor günler geçiren, sportif anlamda da hedeflediği başarılardan uzak kalan Trabzonspor’da Muharrem Usta ve kurmayları, olağanüstü genel kurul kararı aldığını resmi olarak ilan etti. Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulun 7-8 Nisan tarihleri arasında Hayri Gür Spor Salonu’nda saat 10.00’da yapılacağı açıklandı. Normal şartlarda Olağan Genel Kurul’un aralık ayında yapılması beklenirken, Usta’nın kongreyi erkene çekmesi adeta kulüpte bir kaos ortamı yarattı. Yıl sonunda seçime girmeye hazırlanan başkan adaylarının, şu anda ekonomik tabloyu tam olarak bilmemesi nedeniyle erken yapılacak seçimde aday olmayacağı öğrenildi.

Yabancılar ihtar hazırlığında

Yönetimin bu kararı sonrasında takım içerisinde de hareketlenmeler oldu. Uzun zamandır alacakları ödenmeyen futbolcular, bu durumun düzelmesini beklerken, böyle bir kararla sarsıldılar. Özellikle yabancı futbolcuların bu durumdan oldukça tedirgin olduğu öğrenilirken, en kısa zamanda alacaklarının ödenmesi için kulübe ihtar çekecekleri belirtildi.

Çalımbay ortada kaldı

Alınan karar sonrasında teknik heyet de büyük bir şaşkınlığa uğradı. Her fırsatta bu takımı kendisinin kurmadığını belirten ve transfer döneminde takviye isteğini dile getiren Çalımbay, maddi sorunlar nedeniyle devre arasında hayal kırıklığı yaşamıştı. Hedefler üzerine takımı devralan 55 yaşındaki çalıştırıcı, sezon sonu için transfer planlamaları yaparken, kendisini bir anda büyük bir krizin içerisinde buldu.

Cezalar gelebilir...

Tüm bu kaosun yanı sıra başka krizlerin de olabileceği öğrenildi. Kulislerde daha birçok ağır ve vakti gelmiş ödemenin bulunduğu ve UEFA tehlikesinin kapıda olduğu konuşuluyor. Sezona şampiyonluk hedefi ile giren Trabzonspor’un, sezon başında Burak Yılmaz, Jose Sosa, Juraj Kucka transferleriyle UEFA’nın belirlediği bütçe sınırını oldukça aştığı ve bu nedenle ciddi bir cezanın kapıda olduğu iddia ediliyor.

(Fanatik)