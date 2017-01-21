Trabzonspor'da 'Yabancı' kontenjanı problem oldu

Devre arası transfer döneminin en aktif takımlarından Trabzonspor’da yabancı kontenjanında yer kalmadı. Karadeniz ekibinin Carl Medjani, Joao Pereira ve Emmanuel Mas transferlerinin yanı sıra Kolombiyalı Hugo Rodallega’ya da imza attırması durumunda yabancı kontenjanını dolduracak.

26 kişilik futbolcu kadrosu bulunan Trabzonspor, Esteban, Durica, Ibanez, Akakpo, Mas, Pereira, Medjani, Onazi, Bero, Castillo, Suk, N’doye ve Sheydaev dahil 13 yabancı oyuncuyu bünyesinde barındırıyor. Prensip anlaşmasına varılan Rodellaga’nın da takıma katılmasıyla birlikte bordo-mavili ekipte yabancı sayısı 14 olacak. Böylece TFF yabancı sınırını doldurmuş olacak. Bu durumda da bir başka yabancı oyuncu transferi yapılabilmesi için kadroda bulunan yabancı futbolculardan birinin gönderilmesi gerekecek.

Karadeniz ekibi 10 numara pozisyonuna da bir yabancı planlıyor. Bu noktada da kontenjana yer açmak için Serge Akakpo ile Ramil Sheydaev’in isimleri ilk sırada bulunuyor.

Forvete N’doye



Transfer döneminde henüz forvet takviyesi yapmayan Trabzonspor’da forma yine Dame N’doye’de olacak. Yarın Kasımpaşa deplasmanına çıkacak bordo-mavililer Senegalli yıldızın ilk 11’de çıkması bekleniyor. Henüz Hugo Rodellaga transferini resmiyete dökemeyen Karadeniz ekibinde, Ersun Yanal, N’doye’dan vazgeçmeyecek.