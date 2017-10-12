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Trabzonspor'da yeni ağabey Jose Sosa

Karadeniz ekibinin Arjantinli 10 numarası Jose Sosa, gençlerle ilgilenip onlara yol gösterecek.

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Bordo-mavili takımda gençlerin yeni abisi Jose Sosa oldu. Geçen sezon Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir gibi gençlere abilik yapan Olcay Şahan'ın ardından Jose Sosa, Trabzonspor'un gençlerine abiliğe başladı.
 
Gerek teknik direktör Ersun Yanal gerek Başkan Muharrem Usta'nın, Sosa'nın dışında Burak Yılmaz'ın da tecrübelerini gençlere aktarmasını ve onlarla özel olarak ilgilenmelerini istediği ifade edildi.
 
Yanal'ın ayrıca genç futbolcularla görüşüp, "Sosa ve Burak Yılmaz gibi oyuncular sizin için bir şans. Onların tüm tecrübelerinden yararlanmaya çalışın. Onlardan aldığınız her bilgi ileride kariyeriniz için çok işinize yarayacak. Sizlere sınıf atlatacaktır" dediği öğrenildi

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