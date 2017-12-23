Trabzonspor'da yönetim kurulu ibra edildi
Trabzonspor Kulübünün 72. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim 776 milyon 85 bin 782 lira ile ibra edildi.
Trabzonspor Kulübünün 72. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim 776 milyon 85 bin 782 lira ile ibra edildi.
Bu arada Genel Kurul'da aidat gerginliği yaşandı.
Divan Başkanlığı gelen talep üzerine giriş ve yıllık üyelik aidatlarının artırılmasını oylamaya sundu. Oylamanın, oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından yaşanan tartışmalar sonucu bazı katılımcılar salonu terk etti.
DHA
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