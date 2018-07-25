Trabzonspor'dan başkonsolosluk yalanlaması
Trabzonspor Kulübü, Vahid Amiri ve Majid Hosseini transferiyle ilgili açıklama yaptı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Bazı basın yayın organlarında Vahid Amiri ve Majid Hosseini transferlerinde İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu’nun devreye girdiği yönünde çıkan haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosluğu’nun iki kulüp arasındaki iletişim sürecine hiçbir şekilde müdahil olmadığını beyan eder, bu tip haberlerin dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.