Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, Sosa, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı açıklaması

Trabzonspor Kulübü, bugün basında çıkan bir haberle ilgili açıklama yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor Kulübü, bir gazetede çıkan bir haberle ilgili flaş açıklamada bulundu.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün ulusal bir gazetede yer alan ve bazı internet sitelerinde de kaynak gösterilerek kullanılan “Trabzonspor’da dört isim ayrılıyor” başlıklı haber gerçek dışıdır. Masa başında kurgulanarak servis edilen söz konusu haberle ilgili hukuki işlem başlatılmıştır."

Haberde Burak Yılmaz, Sosa, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılma kararı aldığı ileri sürülüyordu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Güzel´in cenaze töreninde TBMM´de bir ilk

Güzel´in cenaze töreninde TBMM´de bir ilk

Kum tanesi büyüklüğünde bilgisayar

Kum tanesi büyüklüğünde bilgisayar

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA