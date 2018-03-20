Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, Sosa, Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı açıklaması

Trabzonspor Kulübü, bir gazetede çıkan bir haberle ilgili flaş açıklamada bulundu.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün ulusal bir gazetede yer alan ve bazı internet sitelerinde de kaynak gösterilerek kullanılan “Trabzonspor’da dört isim ayrılıyor” başlıklı haber gerçek dışıdır. Masa başında kurgulanarak servis edilen söz konusu haberle ilgili hukuki işlem başlatılmıştır."

Haberde Burak Yılmaz, Sosa, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılma kararı aldığı ileri sürülüyordu.