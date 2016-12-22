Trabzonspor'dan farklý galibiyet! 5 gol...
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupasý mücadelesinde Kýzýlcabölükspor'u 5-0 maðlup ederek Fenerbahçe maçý öncesinde rakibine gözdaðý verdi.
Ziraat Türkiye Kupasý H Grubu 3’üncü hafta karþýlaþmasýnda Trabzonspor, sahasýnda Kýzýlcabölükspor’u 5-0 maðlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 10’uncu dakikada Mustafa Yumlu, 30’uncu dakikada Güray, 35’inci dakikada Abdülkadir, 61 ve 84’üncü dakikalarda Yusuf Yazýcý kaydetti.
4’üncü dakikada Yusuf Yazýcý ile verkaçýnda ceza sahasýna giren Güray, içeri ortaladý, savunma araya girerek topu kornere gönderdi. 5’inci dakikada Durica ceza sahasý dýþýndan þansýný denedi, top üstten auta çýktý. 9’uncu dakikada Castillo soldan ceza sahasý içine girdi. 6 pasýn üzerine çýkardýðý topu Yusuf Yazýcý kaleye gönderdi, kaleci Abdullah gole izin vermedi. 10’uncu dakikada sol kanattan Yusuf Yazýcý’nýn ceza sahasýna ortaladýðý topa Mustafa Yumlu rahat pozisyonda kafayla vurdu, meþin yuvarlak aðlarla buluþtu; 1-0. 20’nci dakikada Abdülkadir Ömür ceza sahasý çizgisi üzerinden kaleyi yokladý, þutu üstten farklý þekilde auta gitti. 30’uncu dakikada Yusuf Yazýcý’nýn ara pasýnda savunmanýn arkasýna sýzan Güray önce topu kontrol etti, ardýndan kalecinin üzerinden gönderdiði aþýrtma þut aðlarla buluþtu; 2-0. 35’inci dakikada Güray’ýn ceza sahasýna gönderdiði ortayý Yusuf Yazýcý bekletmeden topuðuyla indirdi, topla buluþan Abdülkadir rahat pozisyonda topu aðlarla buluþturdu; 3-0.
Mücadelenin ilk yarýsýný Trabzonspor 3-0 önde tamamlandý.
60’ýncý dakikada ceza sahasý içerisinde Bero’ya yapýlan müdahale sonrasýnda hakem Özgüç Türkalp penaltý noktasýný gösterdi. 61’inci dakikada penaltý atýþýný kullanan Yusuf Yazýcý topu aðlarla buluþturdu; 4-0. 70’inci dakikada sað kanattan Yusuf Yazýcý’nýn kullandýðý korner atýþýnda Suk savunmanýn arasýndan yükseldi, kafa vuruþu az farkla üstten dýþarýya gitti. 83’üncü dakikada Güray’ýn sol kanattan ceza sahasýna orta þut karþýmý gönderdiði top üst direðe çarpýp auta gitti. 84’üncü dakikada Okay’ýn indirdiði topu Yusuf Yazýcý ceza yayýnýn üzerinden sert vuruþla aðlara gönderdi; 5-0. 90’ýncý dakikada Emir ceza sahasýna taþýdýðý topu kaleye gönderdi, yandan auta çýktý. Karþýlaþma 5-0 Trabzonspor’un üstünlüðüyle sonuçlandý.
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