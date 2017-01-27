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Trabzonspor'dan 'Tartışma' açıklaması geldi

Dün Ziraat Türkiye Kupası maçında Mustafa Akbaş ve Fabian Castillo arasında yaşanan sözlü tartışmanın ardından Trabzonspor Kulübü önemli bir açıklama yaptı.

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Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,  "Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile dün oynadığı maçın  bitiminde futbolcularımız Mustafa Akbaş ve Fabian Castillo arasında yaşanan küçük  çaplı sözlü tartışma, bazı basın yayın organları tarafından büyük bir olay gibi  kamuoyuna duyurulmuştur." ifadelerine yer verildi.
 
Maç kazanma arzusundan dolayı bu tip tartışmaların yaşanabileceği  vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
 
"Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki maç sırasında kazanma  arzusunun getirdiği bu tür durumların olabileceği aşikardır. Haliyle iki  futbolcumuzun bu konu üzerinden yıpratılmaması gerektiğini önemle rica ederiz."

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