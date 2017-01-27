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Trabzonspor Josef Martinez'le her konuda anlaştı

Trabzonspor, Torino'da forma giyen Josef Martinez'le her konuda anlaştı. Bordo-mavililer, Torino'ya da 750 bin euro kiralama bedeli önerdi.

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Trabzonspor'da yoğun şekilde devam eden transfer çalışmalarında son aşamaya gelindi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, "Ofansif bir orta saha veya hücum oyuncusu alırsak çok daha güçleniriz" şeklinde talepte bulunmasının ardından yönetim, çalışmalarını hızlandırdı. Torino'da forma giyen 23 yaşındaki Josef Martinez'in transferi için bir süredir uğraş veren bordo- mavililerin, 1.72 boyundaki futbolcuyu kiralık gelmeye ikna ettiği ancak kulübüyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
 
Bu transfer için maksimum 750 bin euro kiralama bedeli vermeyi gözden çıkaran yönetimin, oyuncuya da yarım sezon için 500 bin euro önerdiği öğrenildi. Uzun zamandır takip edilen Martinez'in transferinin sonuçlandırılması için Başkan Muharrem Usta'nın çok istekli olduğu öğrenildi. Genç yıldızın Trabzonspor'a transferiyle ilgili, "Kulübümün vereceği karara göre hareket edeceğim" dediği dile getirildi. Fazla forma şansı bulamamaktan yakındığı için ayrılmak isteyen Martinez'in piyasa değeri 2 milyon euro civarında.
 
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