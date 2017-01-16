Trabzon'da Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor, transferi yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mehmet Ekici, Teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda, kendisi için oluşturulan antrenman programı dahilinde bireysel çalışmalar gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor ile Mehmet Ekici'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor...

"ÇOK EKİCİ GELDİ GEÇTİ"

Mehmet Ekici'nin transfer sürecinin takıma zarar verdiğini anlatan Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral, şöyle konuştu:

"Mehmet Ekici'nin kafası başka yerde, kendisi Trabzon'da olmaz. Ekici bir karar vermeli ve bu kararın arkasında durmalı. Şu anki süreç Trabzonspor'a zarar veriyor. Trabzonspor'a çok Ekici'ler geldi geçti. Camialar arasında yeni bir elektriklenmeye kapı açmaya da gerek yok. Bu Mehmet Ekici'nin hakkı da haddi de değil. Kimseye zorla oyuncu vermeyiz. Gerekirse kadro dışı da, yedekte bırakırız. Trabzonspor Kulübü ve yönetimi bu kararlılıktadır."

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