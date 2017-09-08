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Trabzonspor'dan flaş Volkan Şen açıklaması! Boş mukaveleye imza atacak

Trabzonspor'un Genel Sekreteri Gençağa Meriç, milli futbolcu Volkan Şen hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

  • StarSpor - Levent GÜLTEKİN
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Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra kendisine kulüp arayan Volkan Şen hakkında Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç’ten çok önemli açıklamalar geldi. Milli futbolcunun kendilerini dün aradığını ve kontak kurduğu söyleyen Meriç, Volkan konusunda henüz karara varmadıklarını ifade ederken, son kararı başkan ve teknik heyetin vereceğini sözlerine ekledi.
 
İşte Gençağa Meriç’ten Volkan Şen açıklaması…
 
Volkan bizi dün aradı ve Trabzonspor’da oynamak istediğini söyledi, biz de teklifi teknik heyete ilettik. Oyuncu gelmek istiyor, bonservisi elinde ve bize ‘Para konuşmuyorum, kontratı siz doldurun’ dedi. Başkan Muharrem Usta şimdilik beklemede, daha karar vermedi. Yusuf Erdoğan Bursaspor’a gidince o bölgede bir eksilme oldu, Volkan Şen’le o açığı kapatabiliriz çünkü şartları gerçekten çok uygun.
 

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