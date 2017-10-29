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Trabzonspor'dan Galatasaray'a 'Mor Menekşe' göndermesi

Trabzonspor stat hoparlörlerinden, Galatasaray karşısındaki 2-1'lik galibiyetin ardından 'Mor Menekşe' şarkısı çalındı.

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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, maçın ardından statta olay bir gönderme vardı.
 
Trabzon'da Medical Park Stadı'nın hoparlörlerinden, "Mor Menekşe" şarkısı çalındı.
 
Fenerbahçe'de de, 2009-2010 sezonunda giydiği mor forma nedeniyle çok konuşulan Galatasaray'ı, Kadıköy'de yendikleri bir maçın ardından "Mor Menekşe" şarkısı çalınmıştı.
 
MOR MENEKŞE ŞARKI SÖZLERİ
 
Akşam oldu, penceremde 
Yorgun rüzgar esiyor, geçiyor 
Renkler suskun 
Bir mahsun mor menekşe 
Ağlıyor mu ne 
Gölgelerin kollarında 
Hatıralar halka halka 
Ben ona tutsak 
Nerde nerde en son çizgi nerde 
Nerde nerde çarem nerde

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