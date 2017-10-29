Trabzonspor'dan Galatasaray'a 'Mor Menekşe' göndermesi
Trabzonspor stat hoparlörlerinden, Galatasaray karşısındaki 2-1'lik galibiyetin ardından 'Mor Menekşe' şarkısı çalındı.
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, maçın ardından statta olay bir gönderme vardı.
Trabzon'da Medical Park Stadı'nın hoparlörlerinden, "Mor Menekşe" şarkısı çalındı.
Fenerbahçe'de de, 2009-2010 sezonunda giydiği mor forma nedeniyle çok konuşulan Galatasaray'ı, Kadıköy'de yendikleri bir maçın ardından "Mor Menekşe" şarkısı çalınmıştı.
MOR MENEKŞE ŞARKI SÖZLERİ
Akşam oldu, penceremde
Yorgun rüzgar esiyor, geçiyor
Renkler suskun
Bir mahsun mor menekşe
Ağlıyor mu ne
Gölgelerin kollarında
Hatıralar halka halka
Ben ona tutsak
Nerde nerde en son çizgi nerde
Nerde nerde çarem nerde
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