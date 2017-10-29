Trabzonspor'dan Galatasaray'a 'Mor Menekşe' göndermesi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken, maçın ardından statta olay bir gönderme vardı.

Trabzon'da Medical Park Stadı'nın hoparlörlerinden, "Mor Menekşe" şarkısı çalındı.

Fenerbahçe'de de, 2009-2010 sezonunda giydiği mor forma nedeniyle çok konuşulan Galatasaray'ı, Kadıköy'de yendikleri bir maçın ardından "Mor Menekşe" şarkısı çalınmıştı.

MOR MENEKŞE ŞARKI SÖZLERİ

Akşam oldu, penceremde

Yorgun rüzgar esiyor, geçiyor

Renkler suskun

Bir mahsun mor menekşe

Ağlıyor mu ne

Gölgelerin kollarında

Hatıralar halka halka

Ben ona tutsak

Nerde nerde en son çizgi nerde

Nerde nerde çarem nerde