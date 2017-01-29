Trabzonspor - Gaziantepspor: 4-0

Trabzonspor - Gaziantepspor maçı!Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantepspor'u konuk etti. Trabzonspor yeni stadı Medical Park Arena'da 90 dakika sonunda Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 49'da Fabian Castillo, 28. dakikada YusufYazıcı ve 73. dakikada penaltıdan Uğur Demirok kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de puanını 27'ye çıkardı. Gaziantepspor ise 11 puanla son sırada kaldı.

Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden bordo-mavililer, yeni stadına Gaziantepspor maçıyla 'merhaba' dedi. Trabzonspor taraftarları, dün kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen maça yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, 41 bin 461 kişilik kapasitesi olan yeni statlarının büyük bölümünü doldurdu.

FORVETTE N'DOYE, YEDEKLERDE RODALLEGA

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, forvette yine Senegalli oyuncu N'Doye'a görev verdi. Yanal, Akhisar Belediyespor'dan transfer edilen ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynanan maçın kadrosuna almadığı golcü oyuncu Hugo Rodallega'yı ilk kez 18 kişilik kadroya aldı.

Trabzonspor, karşılaşmaya daha istekli ve daha etkili başlayan taraf oldu. Bordo-mavili ekip daha fazla topla oynarken, konuk Gaziantepspor daha çok hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı.

ONUR KALEYİ TERK ETTİ, GHILAS KAÇIRDI...

Gaziantepspor, karşılaşmadaki ilk tehlikeli pozisyonu bulan taraf oldu. 14. dakikada Trabzonspor savunmasının arkasına gönderilen topa Gaziantepspor'da Ghilas hareketlendi. Onur'un da kaleyi terk ettiği pozisyonda Ghilas ceza sahası dışında aşırtma bir vuruş yaptı ancak Ghilas'ın vuurşunda top çok havalandı ve üstte auta gitti.

MEDICAL PARK ARENA'DAKİ İLK GOL CASTILLO'DAN

Bu pozisyonun hemen ardından Trabzonspor etkili bir atak geliştirdi. Sağ kanatta topla buluşan Olcay Şahan, topu ceza sahasına havalandırdı. N'Doye gelen topu tek hamlede sağ ayağının dışıyla arkada gelen Castillo'ya indirdi. Castillo gelişine yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve 15. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park Arena'da atılan ilk gol oldu.

Golden sonra da baskısını devam ettiren Trabzonspor, yine sağ kanattan Olcay ile hücuma çıktı. Olcay Şahan, rakip ceza sahasına girdikten sonra ilk rakibini geçti ve pasını Yusuf Yazıcı2ya çıkardı. Yusuf arkasında kalan topu zor da olsa kontrol etti ve şutunu çekti ancak top savunmadan geri döndü.

CASTILLO, OLCAY, YUSUF ÜÇGENİ VE GOL!

Mücadelenin 28. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Castillo topla buluştu. Castillo ceza sahasına giren Olcay'a şık bir pas gönderdi. Olcay da topu yerden Yusuf Yazıcı'ya çıkardı. Yusuf topu bekletmeden kaleye gönderdi ve bordo-mavili ekip 28. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Skorun vermiş olduğu rahatlıkla, ilk yarının son 15 dakikasında tempo biraz düştü. Trabzonspor yine daha fazla topla oynayan taraf olsa da ilk 45 dakikada başka gol olmadı ve ilk yarıyı Trabzonspor, Gaziantepspor karşısında 2-0 önde kapattı.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ikinci yarı öncesi iki oyuncu değişikliğine gitti. Gaziantepspor'da ikinci yarının başında Doğanay ve Kangwa kenara gelirken, Kolar ve Muhammet oyuna dahil oldu.

FARK 3'E ÇIKTI, HUGO RODALLEGA OYUNA GİRDİ

Trabzonspor, ikinci yarıya da hızlı başlayan taraf oldu. Joao Pereira pasında topu ceza sahasındaki Olcay ile buluşturdu. Olcay pasını Castillo'ya çıkardı. Castillo da yerden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve bordo-mavili ekip 49. dakikada gelen bu golle Gaziantepspor karşısında farkı 3'e çıkardı.

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ersun Yanal, oyuna ilk müdahalesini 67. dakikada yaptı. yeni transferi Hugo Rodallega 67. dakikada oyuna dahil olurken, Onazi kenara geldi.

Bordo-mavili ekip 72. dakikada bu kez sol kanattan hücuma çıktı. Sol kanattan ceza sahasına ortalanan topa Hugo Rodallega hareketlendi. Rodallega Pedroso'nun arkadan müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Rodallega bu pozisyon sonrası kısa bir sakatlık yaşadı. Trabzonspor'da penaltı için topun başına Aykut Demir geçti. Aykut penaltıda topu ağlara gönderdi ve 73. dakikada Trabzonspor skoru 4-0'a getirdi.

Oyundaki üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, ilerleyen dakikalarda Castillo ve Olcay Şahan ile iki önemli pozisyona girdi ancak bu pozisyonlarda gol sesi çıkmadı.

Mücadelenin kalan süresinde başka gol olmadı ve 90 dakika sonunda Trabzonspor, Gaziantepspor'u 4-0 yendi.