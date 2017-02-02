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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın: Ceza oldukça hafif

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Trabzonspor'la olan sözleşmesine uymadığı için ceza alan Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu. İşte Aydın'ın sözleri...

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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, CAS tarafından Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay sahalardan men cezasıyla ilgili kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Aydın, konuyla ilgili olarak, "Hakan Çalhanoğlu'nun cezası oldukça hafif olmuş. Özellikle 100 bin Euro'luk para cezası kısmı. Trabzonspor'a imza atıp, parayı alıp ortadan kaybol. Sonra hakkımızı arayınca 'Ama milli futbolcu'. Ben ona milli olamazsın demedim ki" yorumunu yaptı. 

Trabzonspor, Çalhanoğlu'nu sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu için FIFA'ya şikayet etmişti.

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