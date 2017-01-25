Trabzonspor'dan Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda

1951 yılında resmi açılışı yapılan, İdmanocağı ile Sebat Gençlik arasında oynanan ilk özel maça ev sahipliği yapan Hüseyin Avni Aker Stadı, Trabzonspor-Atiker Konyaspor maçıyla son kez kapılarını taraftara açacak.

1967-1968 sezonunda İdmanocağı, İdmangücü, Karadeniz Gücü ve Martıspor'un birleşmesiyle 2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan Trabzonspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta 20 Ağustos 1967 tarihinde Galata karşısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ilk maçına çıktı.

Karadeniz ekibinin 2. Lig'de bu statta ilk golünü 3. haftada 1-0 kazanılan Kastamonuspor maçında Necati Atasoy kaydetti.

1974-1975 sezonuyla Türkiye 1. Futbol Ligi'nde (Şimdiki Süper Lig) mücadele etmeye başlayan bordo-mavili takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bu ligde ilk maçını Fenerbahçe ile oynadı. Sahasındaki maçı 1-0 kaybeden bordo-mavililer, Süper Lig'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki ilk golünü, 10. haftada 1-0 kazandığı Beşiktaş karşılaşmasında Kadir Özcan'ın penaltısıyla buldu.

Süper Lig tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki ilk maçını Fenerbahçe ile oynayan bordo-mavililer, son lig karşılaşmasını da yine sarı-lacivertli takım karşısında bu sezon 16. haftada yaptı ve 3-0 mağlup oldu.

Inter, Barcelona, Liverpool'u devirdi

Trabzonspor, Avrupa kupalarında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda ilk maçını 1976-1977 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İzlanda'nın Akranes takımı ile oynamış ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrılırken ilk golü atan isim Hüseyin Tok olmuştu.

Bordo-mavililer, bu statta Avrupa arenasında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı. Karadeniz ekibi, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Fransa'nın Olympique Marsilya takımı karşısındaki 4-1'lik galibiyet de bu stattaki unutulmaz maçlar içerisinde yerini aldı.

Unutulmayan kupa maçı

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 1991-1992 sezonunda finalde Bursaspor'u Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 5-1 yenerek kupaya ulaşmıştı.

Finalin ilk maçını deplasmanda 3-0 kaybeden bordo-mavililer, rövanş karşılaşmasından 5-1 galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine getirmişti.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda milli karşılaşmaların yanı sıra 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları ile FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası organizasyonları da düzenlendi.

Şampiyonluk gören teknik adam ve başkanlar

Bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda biri 2. Lig'de olmak üzere 7 kez şampiyonluk kutladı.

Ahmet Suat Özyazıcı, 2. Lig şampiyonluğuyla beraber 5 kez, Özkan Sümer de 2 kez tarihi statta şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktörler oldu.

Bu arada Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman ve Mehmet Ali Yılmaz, vedaya hazırlanan statta şampiyonluk kutlamaları gören kulüp başkanları olarak tarihe geçti.

1951 yılında Trabzon Şehir Stadı olarak hizmete açılan stadyuma daha sonra, beden eğitimi öğretmenliğinin yanı sıra, o zamanki adıyla Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde asbaşkan olarak görev yapan, Trabzon sporuna katkılarıyla bilinen Hüseyin Avni Aker'in adı verildi.

Çeşitli dönemlerde yenileme çalışmaları yapılan, kapasitesi artırılan, bordo-mavili takımın geçmişteki büyük başarılarına tanıklık eden ve artık vedaya hazırlanan stadın son koltuk sayısı 24 bin 169 olarak kayıtlarda yer alıyor.