Trabzonspor'dan KAP'a 'Güray' açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Trabzonspor, transferi açıkladı.

Teknik direktörlüğünü Sergen Yalçın'ın yaptığı Kayserispor'dan yapılan açıklamada Trabzonspor forması giyen Güray Vural'ın bonservisinin alındığı ve oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Trabzonspor'un borsaya yaptığı bildirimde ise, Güray Vural için Kayserispor ile anlaşıldığı ve anlaşma karşılığında sözleşme fesih için 2.163.500.-TL alındığı belirtildi.

İşte Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklama...

''Trabzonspor'un Başarılı oyuncusu Güray Vural ve Kulübü ile anlaşılmış, Bonservisi alınmak sureti ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Güray VURAL sağlık kontrollerinin ardından kampımıza katılacaktır, ihtiyaç duyulan bölgelere takviye çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.

2 – 3 gün içerisinde yapacağımız takviyeleri kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz.''