Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'dan KAP'a 'Güray' açıklaması

Kayserispor, Trabzonspor'dan Güray Vural'ın bonservisinin alındığını ve oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Trabzonspor, transferi açıkladı.
 
Teknik direktörlüğünü Sergen Yalçın'ın yaptığı Kayserispor'dan yapılan açıklamada Trabzonspor forması giyen Güray Vural'ın bonservisinin alındığı ve oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Trabzonspor'un borsaya yaptığı bildirimde ise, Güray Vural için Kayserispor ile anlaşıldığı ve anlaşma karşılığında sözleşme fesih için 2.163.500.-TL alındığı belirtildi.
 
İşte Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklama...
 
''Trabzonspor'un Başarılı oyuncusu Güray Vural ve Kulübü ile anlaşılmış, Bonservisi alınmak sureti ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
 
Güray VURAL sağlık kontrollerinin ardından kampımıza katılacaktır, ihtiyaç duyulan bölgelere takviye çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.
 
2 – 3 gün içerisinde yapacağımız takviyeleri kamuoyu ile paylaşmayı umuyoruz.''

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadir Topbaş'tan AKOM'da öneli açıklamalar

Kadir Topbaş'tan AKOM'da öneli açıklamalar

Jandarma ve AFAD ekipleri acı gerçeğı ortaya çıkardı

Jandarma ve AFAD ekipleri acı gerçeğı ortaya çıkardı

'Gabar operasyonu'ndan fotoğraflar yayınlandı

'Gabar operasyonu'ndan fotoğraflar yayınlandı

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA