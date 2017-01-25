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Trabzonspor Suk'u geri gönderiyor

Sezon başında Porto'dan Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Suk hyun jun, Portekiz'in kümeye oynayan takımlarından Tondela'ya transfer oluyor.

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Portekiz basınında yer alan haberde; sezon başında kiralık olarak Trabzonspor'a gelen Suk'un bordo mavili takımda bir geleceği kalmadı. Bonservisini elinde bulunduran Porto'da da, teknik direktör Nuno Espírito Santo'nun planları arasında yer almayan 25 yaşındaki oyuncunun Portekiz'de kalacağı belirtildi.
 
Portekiz Ligi ekibi Tondela'nın, Suk'u sezon sonuna kadar kiralamak istediği kaydedildi.

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