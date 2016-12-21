Trabzonspor'dan Þehmus Özer için baþsaðlýðý mesajý
Trabzonspor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler'in takým kaptaný Þehmus Özer'in geçirdiði trafik kazasýnda hayatýný kaybetmesi dolayýsýyla baþsaðlýðý mesajý yayýmladý.
- AA
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayýmlanan mesajda, "Elazýð'da geçirdiði trafik kazasýnda hayatýný kaybeden Amed Sportif'in takým kaptaný Þehmus Özer'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Özer'in kederli ailesine ve Amed Sportif camiasýna baþsaðlýðý temenni ediyoruz." denildi.
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